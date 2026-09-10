Москва10 сенВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией Киева слух о мобилизации в России. Об этом он сообщил в интервью газете "Ведомости".
Необходимости в мобилизации нет. И я еще раз повторю, что этот слух - лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсовсказал Медведев
По словам политика, распространение сообщений о возможной мобилизации осенью является попыткой дестабилизировать ситуацию в России. Медведев подчеркнул, что такие слухи используются для в целях давления на российское общество и для того, чтобы помешать России достичь целей спецоперации.
Запредседателя СБ РФ отметил, что потребности российской армии вполне обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев.
Ранее в том же интервью Дмитрий Медведев опроверг слухи об изъятии в пользу государства банковских сбережений граждан РФ.