Москва10 сен Вести.Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг сообщения в западных СМИ о возможном изъятии сбережений со счетов граждан в российских банках. В интервью газете "Ведомости" он заявил, что краха российской банковской системы не будет.

Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет, государство все свои обязательства исполняет сказал Медведев

Политик также отметил, что публикации зарубежных СМИ, распространяемые в пропагандистских целях, имеют понятную цель и, вероятно, обусловлены определенным заказом. На Западе очень удивлены тому, что российская финансовая система оказалась гораздо более устойчивой, чем они ожидали, добавил Медведев.