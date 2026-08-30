Аксаков заявил, что слухи о заморозке вкладов россиян идут из-за рубежа Аксаков: слухи о заморозке вкладов россиян распространяют из-за рубежа

Москва30 авг Вести.Слухи о заморозке банковских вкладов граждан РФ намеренно распространяются из-за рубежа с целью раскачать российский рынок. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в России подобные решения никто не примет, потому что они противоречат всякой экономической логике.

Однозначно эти слухи специально запускают из-за рубежа для того, чтобы раскачать наш рынок. Глупо замораживать вклады, средства населения и предприятий, поскольку это удар по самой финансовой системе, по бизнесу, по государству сказал Аксаков

Зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин ранее также сообщил, что заморозка вкладов россиян невозможна. По его словам, такое действие абсурдно.