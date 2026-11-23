Москва23 нояВести.Россия начала спецоперацию из-за прямой угрозы своей безопасности, так как Киев проводит курс на членство в НАТО, это отличается от действий США против Ирана. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза РФ написал статью "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" для "Московского журнала международного права".
Медведев указал на произвольное использование США юридических обоснований в политических целях, выразившееся во введении санкций против Ирана в нарушение "ядерной сделки".
Прямая угроза начала военных действий со стороны Украины …стала непосредственным основанием для проведения СВО. …В этом состоит отличие превентивных мер, предпринятых Россией в рамках СВО в соответствии со ст. 51 Устава ООНнаписал Медведев
Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что Россия не использовала ядерное оружие во время спецоперации в связи с отсутствием необходимости.