Медведев: СВО стала реакцией РФ на прямую угрозу, в отличие от атаки США на Иран

Медведев заявил, что СВО стала реакцией на прямую военную угрозу России Медведев: СВО стала реакцией РФ на прямую угрозу, в отличие от атаки США на Иран

Москва23 ноя Вести.Россия начала спецоперацию из-за прямой угрозы своей безопасности, так как Киев проводит курс на членство в НАТО, это отличается от действий США против Ирана. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза РФ написал статью "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" для "Московского журнала международного права".

Медведев указал на произвольное использование США юридических обоснований в политических целях, выразившееся во введении санкций против Ирана в нарушение "ядерной сделки".

Прямая угроза начала военных действий со стороны Украины …стала непосредственным основанием для проведения СВО. …В этом состоит отличие превентивных мер, предпринятых Россией в рамках СВО в соответствии со ст. 51 Устава ООН написал Медведев

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что Россия не использовала ядерное оружие во время спецоперации в связи с отсутствием необходимости.