Москва30 окт Вести.Россия проводит специальную военную операцию, чтобы лишить киевский режим возможности наносить удары, и таким образом достигает поставленных целей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы ведем СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары. И мы достигаем таким образом своих целей сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о попытках Киева атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о том, что киевский режим возобновил атаки на российские энергетические объекты после перерыва.