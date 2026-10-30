Москва30 октВести.Киевский режим возобновил атаки на российские энергетические объекты после перерыва, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Украина ночью атаковала три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс, сообщил зампред правительства.
У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки на НПЗ возобновлены и наши предприятия работают по защитесказал Новак
Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны сработала, однако на одном заводе есть небольшие повреждения.