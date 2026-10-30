Новак: атаки ВСУ на НПЗ возобновлены, российские предприятия работают по защите

Новак заявил о возобновлении атак на российские НПЗ после перерыва Новак: атаки ВСУ на НПЗ возобновлены, российские предприятия работают по защите

Москва30 окт Вести.Киевский режим возобновил атаки на российские энергетические объекты после перерыва, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Украина ночью атаковала три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс, сообщил зампред правительства.

У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки на НПЗ возобновлены и наши предприятия работают по защите сказал Новак

Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны сработала, однако на одном заводе есть небольшие повреждения.