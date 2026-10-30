Москва30 октВести.На одном из нефтеперерабатывающих заводов, на который были осуществлены атаки, есть повреждения. Об этом заявил Павлу Зарубину вице-премьер России Александр Новак, сообщает ИС "Вести"
Он подтвердил, что в ночь на 30 октября ВСУ атаковали несколько предприятий в РФ. В частности, уточнил Новак, были осуществлены атаки на три НПЗ и газохимический комплекс.
Есть на одном заводе небольшие повреждениясказал Александр Новак
По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские силы ПВО за сентябрь сбили более 15 тысяч воздушных целей — свыше 500 в сутки. Он отметил, что интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз.
Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму, и в эти дни, стремясь сорвать проведение форума Россия - Африка.