Новак: после атаки ВСУ на одном из НПЗ есть повреждения

Новак: на одном из атакованных НПЗ есть небольшие повреждения Новак: после атаки ВСУ на одном из НПЗ есть повреждения

Москва30 окт Вести.На одном из нефтеперерабатывающих заводов, на который были осуществлены атаки, есть повреждения. Об этом заявил Павлу Зарубину вице-премьер России Александр Новак, сообщает ИС "Вести"

Он подтвердил, что в ночь на 30 октября ВСУ атаковали несколько предприятий в РФ. В частности, уточнил Новак, были осуществлены атаки на три НПЗ и газохимический комплекс.

Есть на одном заводе небольшие повреждения сказал Александр Новак

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские силы ПВО за сентябрь сбили более 15 тысяч воздушных целей — свыше 500 в сутки. Он отметил, что интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз.

Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму, и в эти дни, стремясь сорвать проведение форума Россия - Африка.