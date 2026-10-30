Новак подтвердил факт атаки на российские НПЗ со стороны ВСУ

Новак подтвердил, что ВСУ атаковали российские НПЗ Новак подтвердил факт атаки на российские НПЗ со стороны ВСУ

Москва30 окт Вести.Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Сегодня была ночью атака на четыре нефтеперерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс сказал зампред правительства

По словам Новака, на одном заводе есть небольшие повреждения, но, в целом, система противовоздушной обороны сработала.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему Украина продолжает наносить удары по РФ.