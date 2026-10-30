Москва30 октВести.Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Сегодня была ночью атака на четыре нефтеперерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекссказал зампред правительства
По словам Новака, на одном заводе есть небольшие повреждения, но, в целом, система противовоздушной обороны сработала.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему Украина продолжает наносить удары по РФ.