Новак: Украина атаковала НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

Новак: ВСУ атаковали два НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях Новак: Украина атаковала НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

Москва14 окт Вести.Два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях подверглись атакам украинских беспилотников. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях заявил он

Новак также отметил, что действия украинской стороны, по его оценке, свидетельствуют об отсутствии движения к энергетическому перемирию.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Россия и Украина якобы уже договорились об энергетическом перемирии.