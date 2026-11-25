Москва25 нояВести.Работа по защите нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак ведется интенсивно. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, в случае если заводы из-за атак выходят из эксплуатации, то ведется восстановление предприятий.
Наши предприятия вместе с министерством обороны, работают над восстановлением в случае, если заводы выходят из эксплуатации. Идет интенсивная работа в том числе и по пассивной и по активной защите. Идет быстрое восстановлениесказал Новак
Ранее в ноябре вице-премьер заявил, что быстрое восстановление мощностей НПЗ является приоритетной задачей.