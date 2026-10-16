Новак рассказал о совместных мерах бизнеса и Минобороны по защите НПЗ

Новак рассказал, как РФ будет усиливать защиту НПЗ Новак рассказал о совместных мерах бизнеса и Минобороны по защите НПЗ

Москва16 окт Вести.Министерство обороны РФ оказывает поддержку финансирования при заказе средств противовоздушной обороны (ПВО), также компании самостоятельно обеспечивают защиту при атаках на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести".

Здесь два направления. Во-первых, усиление системы ПВО. Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают, в том числе, и поддержку в финансировании заказа соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны. Это активная защита. Во-вторых, компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту. Различные конструкции, которые обеспечивают защиту при атаках беспилотных воздушных средств сказал Новак

Ранее 15 октября вице-премьер оценил новые образцы защитных сооружений для НПЗ, которые были представлены в рамках форума "Российская энергетическая неделя".