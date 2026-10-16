Москва16 октВести.Министерство обороны РФ оказывает поддержку финансирования при заказе средств противовоздушной обороны (ПВО), также компании самостоятельно обеспечивают защиту при атаках на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести".
Здесь два направления. Во-первых, усиление системы ПВО. Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают, в том числе, и поддержку в финансировании заказа соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны. Это активная защита. Во-вторых, компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту. Различные конструкции, которые обеспечивают защиту при атаках беспилотных воздушных средствсказал Новак
Ранее 15 октября вице-премьер оценил новые образцы защитных сооружений для НПЗ, которые были представлены в рамках форума "Российская энергетическая неделя".