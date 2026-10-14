Москва14 окт Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак оценил новые образцы защитных сооружений для нефтеперерабатывающих зоводов (НПЗ), которые были представлены в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Зампред правительства России отметил в комментарии ИС "Вести", что некоторые из них уже используются для защиты объектов.

Сегодня наши компании-производители защитных конструкций представили свои образцы. На мой взгляд, они очень современные. Мы видели заинтересованность наших компаний электроэнергетического комплекса. Некоторые из них уже используют это в защите своих объектов. Технологии здесь тоже совершенствуются и, безусловно, защита улучшается сказал он

Ранее Новак отметил, что ситуация на внутреннем топливном рынке значительно лучше, чем месяц назад.