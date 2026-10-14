Новак заявил об улучшении ситуации с топливом в России

Новак заверил, что ситуация с топливом в России становится лучше Новак заявил об улучшении ситуации с топливом в России

Москва14 окт Вести.Ситуация с топливом в России улучшается. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Ситуация улучшается. Вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с министерством энергетики, федеральными органами власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонта, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Будем надеяться, что также ситуация и продолжит улучшаться сказал Новак

Ранее 13 октября Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать работу по оперативному реагированию на колебания цен на топливо и необоснованное завышение цен.