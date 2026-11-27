Daily Express: принц Гарри издевается над братом Уильямом высказываниями про РФ

СМИ раскрыли мотивы заявлений принца Гарри о готовности воевать на стороне ВСУ Daily Express: принц Гарри издевается над братом Уильямом высказываниями про РФ

Москва27 ноя Вести.Высказывания британского принца Гарри о готовности участвовать в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) продиктованы намерением спровоцировать своего брата, наследника престола принца Уильяма. К такому выводу пришло издание Daily Express.

В публикации отмечается, что принц Гарри осведомлен о невозможности визита принца Уильяма или короля на Украину ввиду высокого статуса и требований к их безопасности.

А вот Гарри может себе это позволить говорится в публикации

Газета также напомнила, что оба брата проходили службу в британских вооруженных силах, однако только Гарри принимал непосредственное участие в боевых действиях, что в прошлом становилось поводом для разногласий.

Журналисты полагают, что герцог сознательно использует текущую ситуацию, чтобы вызвать раздражение у старшего брата.

Ранее сообщалось, что принц Гарри готов вернуться на службу в британскую армию из-за "российской угрозы".