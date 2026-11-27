Москва27 нояВести.Высказывания британского принца Гарри о готовности участвовать в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) продиктованы намерением спровоцировать своего брата, наследника престола принца Уильяма. К такому выводу пришло издание Daily Express.
В публикации отмечается, что принц Гарри осведомлен о невозможности визита принца Уильяма или короля на Украину ввиду высокого статуса и требований к их безопасности.
А вот Гарри может себе это позволитьговорится в публикации
Газета также напомнила, что оба брата проходили службу в британских вооруженных силах, однако только Гарри принимал непосредственное участие в боевых действиях, что в прошлом становилось поводом для разногласий.
Журналисты полагают, что герцог сознательно использует текущую ситуацию, чтобы вызвать раздражение у старшего брата.
Ранее сообщалось, что принц Гарри готов вернуться на службу в британскую армию из-за "российской угрозы".