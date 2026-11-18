Москва18 нояВести.Принц Гарри готов вернуться на службу в британскую армию из-за "российской угрозы", сообщает издание The Telegraph.
Если меня снова попросят записаться в армию, если возникнет такая необходимость, я на все 100% готов служить своей странеприводит издание слова принца
Так называемая угроза со стороны России означает, что британцам "следует нервничать", подчеркнул наследник монаршего престола.
Принц Гарри посетил Львов и принял участие в первой международной конференции Superhumans Trauma Conference. Мероприятие прошло 13-14 ноября 2026 года во Всеукраинском центре военной травматологии.
У принца хранится доска с шевронами бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).