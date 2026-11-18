Принц Гарри готов вернуться в армию, чтобы воевать с Россией

Принц Гарри заявил о готовности вернуться в армию, чтобы воевать с Россией Принц Гарри готов вернуться в армию, чтобы воевать с Россией

Москва18 ноя Вести.Принц Гарри готов вернуться на службу в британскую армию из-за "российской угрозы", сообщает издание The Telegraph.

Если меня снова попросят записаться в армию, если возникнет такая необходимость, я на все 100% готов служить своей стране приводит издание слова принца

Так называемая угроза со стороны России означает, что британцам "следует нервничать", подчеркнул наследник монаршего престола.

Принц Гарри посетил Львов и принял участие в первой международной конференции Superhumans Trauma Conference. Мероприятие прошло 13-14 ноября 2026 года во Всеукраинском центре военной травматологии.

У принца хранится доска с шевронами бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).