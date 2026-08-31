Москва31 авг Вести.Вернувшийся в Великобританию принц Гарри ожидает извинений от некоторых членов королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на слова друзей принца.

В публикации отмечается, что отношения между британской королевской семьей и принцем Гарри испортились после публикации его мемуаров "Запасной" и некоторых телевизионных интервью.

Герцог Сассекский вернулся в Британию "столь же злым", как был, когда уезжал шесть лет назад… как утверждается, он до сих пор "очень зол" на некоторых членов королевской семьи и "ждет извинений" пишет Daily Mail

Газета подчеркивает, что принц Гарри не раз обвинял приближенных короля Карла III в попытках помешать ему помириться с отцом. По мнению Daily Mail, это схоже с риторикой его матери, принцессы Дианы, которая уличала членов королевского двора в стремлении ущемить ее.

По словам источника газеты, сам Гарри не собирается приносить публичных извинений.

Ранее газета Telegraph сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл с детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет, прилетели в Великобританию​​​. Уточняется, что этот переезд не означает для герцога и герцогини возвращение к королевским обязанностям, от которых они отказались в 2020 году перед отъездом в Калифорнию.