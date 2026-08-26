Принц Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию People: принц Гарри и Меган Маркл в среду вернулись в Великобританию

Москва26 авг Вести.Принц Гарри и Меган Маркл с детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет, в среду прилетели частным рейсом из Калифорнии в Великобританию, пишет People.

Ранее сообщалось, что семья планирует вернуться в королевство и Арчи и Лилибет с сентября этого года начнут учиться в одной из британских школ, пишет издание. Детали о месте проживания герцога и герцогини Сассекских и школе для их детей держатся в секрете.

По информации издания, принц Гарри и Меган Маркл сохранят права на свой дом в Калифорнии и недвижимость в Португалии.

Как подчеркивает People, этот переезд не означает для герцога и герцогини возвращение к королевским обязанностям, от которых они отказались в 2020 году перед отъездом в Калифорнию. Король Карл III, добавляет издание, ясно дал понять, что статус принца Гарри и Меган Маркл как частных лиц и неработающих членов королевской семьи не изменится.