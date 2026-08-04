Британская принцесса Евгения в третий раз стала матерью

Британская принцесса Евгения родила дочь Британская принцесса Евгения в третий раз стала матерью

Москва4 авг Вести.Принцесса Йоркская Евгения, которая приходится племянницей королю Великобритании Карлу III, родила дочь в Португалии. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить о появлении на свет дочери, родившейся в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18.20 (20.20 мск. - Прим. ред.) в больнице Лиссабона (Португалия) говорится в сообщении

Вес новорожденной составил 2,98 кг.

Их Величества король и королева [Камилла] и другие члены королевской семьи были рады этому известию говорится в заявлении

Принцесса Евгения и ее будущий супруг, винодел Бруксбэнк, познакомились в 2011 году на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. Свадьба состоялась в октябре 2018 года в Виндзорском замке — на церемонии присутствовали 850 гостей. В феврале 2021 года у пары родился первенец, которого назвали Августом Филипом Хоуком, а в мае 2023 года — второй сын Эрнест. Их дочь сейчас занимает 15-ю строчку в порядке наследования британского престола.

С 2022 года семья проживает в Португалии, но регулярно посещает Лондон, где останавливается в коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Принцесса Евгения — младшая дочь брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон. Бывший принц, лишенный титулов после скандальной дружбы с известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, признанным виновным в педофилии, стал дедушкой в пятый раз. У него также есть внучки Сиенна и Афина от старшей дочери принцессы Беатрис.