Москва4 авгВести.Принцесса Йоркская Евгения, которая приходится племянницей королю Великобритании Карлу III, родила дочь в Португалии. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить о появлении на свет дочери, родившейся в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18.20 (20.20 мск. - Прим. ред.) в больнице Лиссабона (Португалия)говорится в сообщении
Вес новорожденной составил 2,98 кг.
Их Величества король и королева [Камилла] и другие члены королевской семьи были рады этому известиюговорится в заявлении
Принцесса Евгения и ее будущий супруг, винодел Бруксбэнк, познакомились в 2011 году на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. Свадьба состоялась в октябре 2018 года в Виндзорском замке — на церемонии присутствовали 850 гостей. В феврале 2021 года у пары родился первенец, которого назвали Августом Филипом Хоуком, а в мае 2023 года — второй сын Эрнест. Их дочь сейчас занимает 15-ю строчку в порядке наследования британского престола.
С 2022 года семья проживает в Португалии, но регулярно посещает Лондон, где останавливается в коттедже на территории Кенсингтонского дворца.
Принцесса Евгения — младшая дочь брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон. Бывший принц, лишенный титулов после скандальной дружбы с известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, признанным виновным в педофилии, стал дедушкой в пятый раз. У него также есть внучки Сиенна и Афина от старшей дочери принцессы Беатрис.