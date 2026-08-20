Принц Гарри и Меган Маркл до сентября вернутся жить в Великобританию

Принц Гарри помирился с королем и вернется в Британию Принц Гарри и Меган Маркл до сентября вернутся жить в Великобританию

Москва20 авг Вести.Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в ближайшие дни намерены переехать в Великобританию, сообщает The Telegraph.

По данным издания, семья вернется в страну после шести лет жизни в США. Ожидается, что переезд состоится до конца августа. Гарри и Меган планируют поселиться в частной загородной резиденции, которая не относится к собственности королевской семьи. Их дети, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, в сентябре начнут учиться в британской школе.

Возвращение в Великобританию может завершить многолетний конфликт Гарри и Меган с королем Карлом III и старшим братом принца, наследником престола принцем Уильямом. Разногласия начались в 2020 году, когда супруги со скандалом отказались от обязанностей старших членов британской королевской семьи и переехали в США.

Как пишет The Telegraph, король Карл III узнал о готовящемся переезде в воскресенье, 16 августа. Источники издания сообщили, что монарх доволен возможностью чаще видеться с близкими. О планах Гарри и Меган также уведомили принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, которых считали главными противниками возвращения Гарри на родину.

При этом, насколько известно, Гарри и Меган пока не планируют вновь выполнять официальные обязанности в составе королевской семьи.

10 июля 2026 года король Великобритании впервые за четыре года увиделся с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми.