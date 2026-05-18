Москва18 мая Вести.Принц Уильям намерен в течение ближайших 10 лет продать пятую часть герцогства Корнуолл и направить вырученные средства на решение жилищных и экологических проблем. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о продаже части земельных владений в разных регионах страны, при этом ключевые территории, включая острова Силли, Корнуолл и Дартмур, останутся в собственности герцогства. На этих территориях внимание сосредоточат на поддержке местных жителей и экологических проектах.

Принц Уильям продаст пятую часть герцогства Корнуолл в ближайшие 10 лет и планирует вложить 500 миллионов фунтов стерлингов (около 670 миллионов долларов – прим. ред​​​.) в борьбу с жилищным и природным кризисами

Как пишет Times, вырученные средства предполагается инвестировать в развитие жилья, местного бизнеса, проекты в сфере возобновляемой энергетики и охраны природы.

Герцогство Корнуолл владеет 54 тысячами гектаров земли более чем в 20 графствах и оценивается более чем в 1 миллиард фунтов стерлингов. По британскому законодательству, наследник престола не может продавать активы герцогства ради личной выгоды.