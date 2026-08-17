Трамп сообщил о возвращении в США американца из плена в Нигере

Трамп: находившийся в плену в Нигере американец вернется в США Трамп сообщил о возвращении в США американца из плена в Нигере

Москва17 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о возвращении в США американского гражданина, который провел девять месяцев в плену у боевиков в Нигере.

Я рад сообщить, что бывший заложник Кевин Райдаут готовится вернуться домой, в США после воссоединения со своей прекрасной супругой Кристой отметил Трамп в соцсети Truth Social

Трамп с нетерпением ожидает встречи с семьей Райдаут в Белом доме в ближайшие дни. Подробностей освобождения Райдаута не раскрывают.

По данным газеты The Guardian, 50-летний пилот-миссионер Райдаут захвачен в октябре 2025 года тремя боевиками в Нигере. Ни одна из вооруженных группировок, действующих в Нигере, не заявляла о своей причастности к захвату американца.

Трамп также сообщил об освобождении Ираном американки, задержанной в 2024 году.