Москва17 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил о возвращении в США американского гражданина, который провел девять месяцев в плену у боевиков в Нигере.
Я рад сообщить, что бывший заложник Кевин Райдаут готовится вернуться домой, в США после воссоединения со своей прекрасной супругой Кристойотметил Трамп в соцсети Truth Social
Трамп с нетерпением ожидает встречи с семьей Райдаут в Белом доме в ближайшие дни. Подробностей освобождения Райдаута не раскрывают.
По данным газеты The Guardian, 50-летний пилот-миссионер Райдаут захвачен в октябре 2025 года тремя боевиками в Нигере. Ни одна из вооруженных группировок, действующих в Нигере, не заявляла о своей причастности к захвату американца.
Трамп также сообщил об освобождении Ираном американки, задержанной в 2024 году.