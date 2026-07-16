Москва16 июлВести.Иран проявил добрую волю, позволив задержанной два года назад американской гражданке покинуть территорию Исламской Республики.
О соответствующем решении Тегерана сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Иран разрешил выехать из страны гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 годанаписал в соцсети Truth Social глава Белого дома
Имя освобожденной женщины Трамп не раскрыл.
Вместе с тем, он отметил, что инцидент произошел в период президентства его предшественника Джо Байдена, а Иран удерживал американку незаконно.
Она уже находится за пределами Ирана, ее состояние хорошее, она в безопасности. Соединенные Штаты выражают благодарность за этот жест доброй воли со стороны Иранадобавил американский лидер
14 июля в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что пока не планирует возобновлять какие-либо переговоры с Тегераном.