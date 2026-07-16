Жест доброй воли: Трамп об освобождении Ираном задержанной в 2024-м американки Трамп поблагодарил Иран за разрешение покинуть страну задержанной американке

Москва16 июл Вести.Иран проявил добрую волю, позволив задержанной два года назад американской гражданке покинуть территорию Исламской Республики.

О соответствующем решении Тегерана сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Иран разрешил выехать из страны гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года написал в соцсети Truth Social глава Белого дома

Имя освобожденной женщины Трамп не раскрыл.

Вместе с тем, он отметил, что инцидент произошел в период президентства его предшественника Джо Байдена, а Иран удерживал американку незаконно.

Она уже находится за пределами Ирана, ее состояние хорошее, она в безопасности. Соединенные Штаты выражают благодарность за этот жест доброй воли со стороны Ирана добавил американский лидер

14 июля в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что пока не планирует возобновлять какие-либо переговоры с Тегераном.