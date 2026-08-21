NYP: Меган Маркл в 2020 году хотела сменить Камалу Харрис в Сенате США

Супруга принца Гарри хотела стать американским сенатором после Камалы Харрис NYP: Меган Маркл в 2020 году хотела сменить Камалу Харрис в Сенате США

Москва21 авг Вести.Американская актриса Меган Маркл, впоследствии ставшая супругой британского принца Гарри, после выборов 2020 года выразила желание занять место Камалы Харрис в Сенате США и пыталась организовать встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме, сообщает таблоид New York Post (NYP).

Незадолго до победы Байдена на выборах главы государства Маркл обратилась к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому с просьбой о встрече с кандидатом от Демократической партии.

Она рассчитывала претендовать на место Харрис, которое стало вакантным после ее избрания вице-президентом США.

Однако один из источников NYP опровергает эту информацию, утверждая, что Маркл не стремилась к назначению в Сенат. В итоге Ньюсом выбрал на эту должность Алекса Падилью.

Таблоид написал, что в 2021 году Гарри и Меган хотели организовать встречу с Байденом в Овальном кабинете и запросили проживание в гостевой резиденции президента США – Блэр-хаус, предназначенном для иностранных лидеров во время их официальных визитов.

Сотрудники Белого дома отклонили их просьбу, опасаясь возможных дипломатических осложнений в отношениях с британским правительством и королевской семьей.

New York Post отметила, что супруги привлекали бывших сотрудников администрации Барака Обамы для установления контактов с Белым домом.

Представители Гарри и Меган отрицают, что просили аудиенции в Овальном кабинете или размещения в Блэр-хаус.

В середине июля сестра Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заняла его место в Сенате США.