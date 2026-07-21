Сестра Линдси Грэма решила по совету Трампа баллотироваться в Сенат США Сестра Линдси Грэма намерена баллотироваться в Сенат США

Москва21 июл Вести.Республиканка Дарлин Грэм, сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), временно исполняющая его обязанности, допускает возможность того, что она будет баллотироваться в Сенат Соединенных Штатов, чтобы занять место брата на постоянной основе.

По словам Дарлин Грэм, такой совет дал ей американский президент Дональд Трамп.

Я приняла решение. Я в деле сказала Грэм в эфире Fox News

Ранее глава Белого дома предложил кандидатуру Дарлин на пост сенатора от штата Южная Каролина.

В соцсети Truth Social Трамп заявил, что посоветовал Дарлин Грэм баллотироваться в Сенат на полный шестилетний срок, добавив, что готов поддержать ее кандидатуру. По словам главы Белого дома, данный шаг продемонстрировал бы глубокую дань уважения Линдси.

Сенатор Линдси Грэм ушел из жизни 11 июля. Как сообщил его офис, это произошло после внезапной непродолжительной болезни.