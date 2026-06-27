Haber 7: "дочь" Трампа из Турции попросила о встрече с ним Haber 7: турчанка, называющая Трампа отцом, хочет встретиться с ним в Турции

Москва27 июн Вести.Жительница Турции Неджла Озмен, которая ранее утверждала, что якобы является биологической дочерью президента США Дональда Трампа, направила через американское посольство письмо с просьбой организовать для нее встречу с главой Белого дома во время ожидаемого визита Трампа в Анкару на саммит НАТО. Об этом сообщил портал Haber 7.

Саммит НАТО должен пройти в столице Турции 7-8 июля.

Я отправила письмо через посольство США, потому что хочу встретиться с человеком, которого называю своим отцом приводит ее слова портал

Озмен также заявила, что рассчитывает лично поговорить с Трампом во время его пребывания в Турции.

История Неджлы Озмен получила широкую известность в Турции несколько лет назад. В 2021 году 56-летняя жительница страны подала иск об установлении отцовства, утверждая, что ее биологическим отцом якобы является Дональд Трамп.

По словам женщины, мать рассказала ей, что познакомилась с американским бизнесменом во время его пребывания за границей, однако долгое время скрывала эту историю.

Озмен не раз требовала провести ДНК-экспертизу и подчеркивала, что не преследует материальной выгоды. По ее утверждению, она хочет только установить свое происхождение и лично встретиться с Трампом. При этом каких-либо доказательств, которые подтверждали бы ее заявления, представлено не было.

Трамп и его представители публично не комментировали эти утверждения. Турецкие суды также не выносили решений, которые подтверждали бы версию, изложенную Озмен.