Эрдоган намерен встретиться с Трампом в конце июня Bloomberg: Эрдоган хочет встретиться с Трампом в конце июня

Москва27 мая Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен организовать встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в конце июня. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Турецкий лидер намерен посетить матч чемпионата мира по футболу 2026 года 25 июня между сборными США и Турции в Инглвуде, штат Калифорния.

По данным агентства, в ходе встречи политики намерены обсудить вопросы двухсторонней и региональной повестки, а также роль своих стран в НАТО в преддверии саммита Североатлантического альянса. Время и место переговоров пока не определено. В последний раз лидеры встречались в Белом доме в сентябре прошлого года.

Cаммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре.