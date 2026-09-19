BBC: британцам посоветовали запастись едой, водой и готовиться к войне с Россией

Британцев призвали запасаться консервами, водой и готовиться к войне с Россией BBC: британцам посоветовали запастись едой, водой и готовиться к войне с Россией

Москва19 сен Вести.Британское правительство впервые за многие годы пересмотрело и обновило национальный план действий на случай крупномасштабного конфликта. Об этом сообщает BBC.

В обновленной версии документа гражданам страны в подобной ситуации посоветовали запасаться консервами и питьевой водой.

Как отметил глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, из-за так называемой "угрозы со стороны России" страна оказалась в наиболее опасной ситуации за все 35 лет его службы.

Обновление национального плана на случай крупного конфликта произошло впервые за многие годы.

Ранее в Британии испугались возможностей российского военно-морского флота.