Москва26 авг Вести.Кабмину Великобритании поручено ускорить разработку программы действий страны на случай чрезвычайной ситуации, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Уточняется, что сроки по подготовке некоторых элементов программы были перенесены с 2035 года на 2030 год.

Кабинету министров было поручено ускорить планирование программы национальной обороны - инициативы, направленной на объединение гражданского и военного планирования на случай кризисов говорится в публикации

Ранее полковник Виктор Баранец заявил, что сегодня Королевский военно-морской флот Великобритании находится в "убогом" состоянии. По его словам, британские суда значительно уступают российским в вопросе оснащения.