Генштаб Британии призвал жителей королевства готовиться к боям и жертвам Начальник генштаба Британии Уокер призвал сограждан готовиться к боям и жертвам

Москва17 окт Вести.Британским военным, возможно, скоро придется вступить в бой, а гражданскому населению страны - идти на жертвы ради обороны и безопасности Британии, заявил глава Генерального штаба сухопутных войск Британии генерал Роли Уокер.

В ходе выступления перед военнослужащими в Северном Йоркшире генерал заявил, что весь мир, включая Британию, находится в "крайне опасном положении", из-за чего понимание, что такое военная служба, "возвращается в сознание нации".

Совсем скоро политические лидеры страны начнут откровенный диалог с гражданами о том, что происходит на самом деле, в чем заключаются риски и к чему страна должна быть готова… Они попытаются объяснить нашим гражданам, что те должны быть готовы пойти на жертвы ради того, чтобы оборона и безопасность стали приоритетом… Я обращаюсь именно к вам, потому что именно на вас ляжет ответственность за защиту страны, если в конечном итоге вам придется вступить в бой приводит слова Уокера издание The Independent

Ранее британское правительство призвало жителей королевства запасаться консервами и питьевой водой на случай крупномасштабного конфликта. Глава Штаба обороны Британии Ричард Найтон отметил, что из-за якобы "угрозы со стороны России" страна оказалась в наиболее опасном положении за 35 лет его службы.

Посольство России в Лондоне заявило, что распространение тезиса о "российской угрозе" используется в Британии для милитаризации страны, наращивания полномочий силовых ведомств и отвлечения внимания ее жителей от внутренних проблем.