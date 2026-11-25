Москва25 нояВести.Британские оборонные компании, выпускающие вооружение для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили предупреждение от Службы внутренней безопасности (MI5) и Минобороны королевства, передает Reuters.
Ведомства предупреждают предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) о нарастающей опасности поджогов и так называемых диверсионных акций, за которыми, по их версии, может якобы стоять Москва.
В последние месяцы Россия активизировала попытки саботажа на европейских объектах оборонного назначенияприводит агентство формулировку из письма спецслужб
По данным Reuters, схожие уведомления оборонщикам также рассылает Секретная разведывательная служба (MI6).
Силовики и разведсообщество обратились к управленцам с призывом усилить собственную защиту. Среди рекомендаций — снизить цифровые уязвимости, эффективнее выявлять попытки враждебной разведки и усиливать безопасность критически важных объектов.
Ранее стало известно, что Украина может построить на территории Британии заводы по производству ударных беспилотников.