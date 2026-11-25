Минобороны Британии и MI5 предупредили заводы ВПК о "попытках саботажа"

Минобороны Британии и MI5 забили тревогу из-за якобы российской угрозы Минобороны Британии и MI5 предупредили заводы ВПК о "попытках саботажа"

Москва25 ноя Вести.Британские оборонные компании, выпускающие вооружение для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили предупреждение от Службы внутренней безопасности (MI5) и Минобороны королевства, передает Reuters.

Ведомства предупреждают предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) о нарастающей опасности поджогов и так называемых диверсионных акций, за которыми, по их версии, может якобы стоять Москва.

В последние месяцы Россия активизировала попытки саботажа на европейских объектах оборонного назначения приводит агентство формулировку из письма спецслужб

По данным Reuters, схожие уведомления оборонщикам также рассылает Секретная разведывательная служба (MI6).

Силовики и разведсообщество обратились к управленцам с призывом усилить собственную защиту. Среди рекомендаций — снизить цифровые уязвимости, эффективнее выявлять попытки враждебной разведки и усиливать безопасность критически важных объектов.

Ранее стало известно, что Украина может построить на территории Британии заводы по производству ударных беспилотников.