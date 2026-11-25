Москва25 ноя Вести.Королевские ВВС Великобритании перемещают военные самолеты в ангары и укрепленные укрытия на ночь из-за угрозы атак беспилотников, сообщает телеканал Sky News.

Британские военные также рассматривают возможность установки противодроновых сетей вокруг боевых самолетов, которые остаются без достаточной защиты, в том числе вблизи взлетно-посадочных полос и на авиабазах.

Королевские ВВС перебрасывают самолеты в ангары и укрепленные укрытия на ночь, чтобы защитить их от возможных угроз со стороны беспилотников говорится в публикации на сайте телеканала

Неделю назад Минобороны Великобритании сообщило о появлении неопознанных беспилотников над авиабазой Лейкенхит в графстве Саффолк, используемой ВВС США. По данным Sky News, американским военным приказали укрыться. В тот же вечер сигнал тревоги прозвучал и на авиабазе Фелтуэлл, расположенной в 10 километрах от Лейкенхита.

25 ноября британские оборонные компании, выпускающие вооружение для нужд ВСУ, получили предупреждение от разведки MI5 и Минобороны королевства о нарастающей опасности поджогов и так называемых диверсионных акций, за которыми, по их версии, может якобы стоять Москва. Посольство России в Лондоне опровергло заявления MI5.