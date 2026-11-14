ВВС США: над авиабазой Лейкенхит в Британии замечены неопознанные дроны

Над британской авиабазой Лейкенхит летали неопознанные БПЛА ВВС США: над авиабазой Лейкенхит в Британии замечены неопознанные дроны

Москва14 ноя Вести.Силы безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность неопознанных беспилотников над авиабазой Лейкинхит в Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе американских ВВС.

Авиабаза Лейкенхит (RAF Lakenheath) формально принадлежит Министерству обороны Великобритании, но фактически эксплуатируется и находится под оперативным управлением Военно-воздушных сил США.

По данным Минобороны Великобритании, которые публикует издание Associated Press, никто не пострадал, ущерб не причинен, а инцидент урегулирован.

Сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность беспилотников над авиабазой Королевских ВВС Лейкенхит отмечается на сайте ВВС США

Уточняется, что американские военнослужащие продолжают тесно взаимодействовать с британской стороной для обеспечения безопасности военных, гражданских специалистов подрядчиков и членов их семей.

10 ноября сообщалось, что США повысили уровень безопасности на базах ВВС Великобритании Милденхолл и Лейкенхит до FPCON Charlie, который вводится, когда разведданные указывают на вероятность теракта.