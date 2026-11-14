Москва14 нояВести.Силы безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность неопознанных беспилотников над авиабазой Лейкинхит в Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе американских ВВС.
Авиабаза Лейкенхит (RAF Lakenheath) формально принадлежит Министерству обороны Великобритании, но фактически эксплуатируется и находится под оперативным управлением Военно-воздушных сил США.
По данным Минобороны Великобритании, которые публикует издание Associated Press, никто не пострадал, ущерб не причинен, а инцидент урегулирован.
Сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность беспилотников над авиабазой Королевских ВВС Лейкенхитотмечается на сайте ВВС США
Уточняется, что американские военнослужащие продолжают тесно взаимодействовать с британской стороной для обеспечения безопасности военных, гражданских специалистов подрядчиков и членов их семей.
10 ноября сообщалось, что США повысили уровень безопасности на базах ВВС Великобритании Милденхолл и Лейкенхит до FPCON Charlie, который вводится, когда разведданные указывают на вероятность теракта.