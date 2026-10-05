WSJ: после инцидента на базе Фэрфорд США вывели оттуда все бомбардировщики B-1

WSJ: США вывели все свои бомбардировщики B-1 с базы Фэрфорд в Великобритании WSJ: после инцидента на базе Фэрфорд США вывели оттуда все бомбардировщики B-1

Москва5 окт Вести.Соединенные Штаты вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд из соображений безопасности. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что решение было принято после инцидента и подозрений в подготовке терактов против объекта. На базе находились около десяти B-1.

По данным газеты, бомбардировщики перебазированы на американские авиабазы. Их боеготовность остается на прежнем уровне.

27 сентября возле базы Фэрфорд были задержаны пять человек по подозрению в преступлениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Предварительно полиция получила сигнал о трех подозрительных автомобилях в районе авиабазы. Впоследствии выяснилось, что все задержанные - подданные Великобритании, их выпустили под залог.

Телеканал Sky News заявил, что британская полиция по борьбе с терроризмом проверяет возможную связь Тегерана с предполагаемым терактом в районе авиабазы Фэрфорд. О возможном "иранском следе" также рассказали источники The Times.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, выразил уверенность, что в инциденте на авиабазе присутствует "иностранный след".