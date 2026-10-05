Вэнс: причастность Ирана к инциденту на авиабазе Фэрфорд еще выяснят

Вэнс утверждает, что Иран мог быть причастен к инциденту на авиабазе Фэрфорд Вэнс: причастность Ирана к инциденту на авиабазе Фэрфорд еще выяснят

Москва5 окт Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что Иран мог быть причастен к инциденту на авиабазе Фэрфорд в Великобритании. Об этом он сказал на встрече с журналистами.

При этом он признал, что у Вашингтона нет точных сведений о причастности Тегерана к случившемуся.

В плане участия Ирана – уступлю право комментировать это [директору ЦРУ США, прим. ред.] Джону Рэтклиффу и представителям разведки сказал Вэнс

Вице-президент отметил, что Иран уже 49 лет совершает террористические атаки, направленные на США.

27 сентября пять человек в возрасте от 23 до 25 лет, все жители Лондона, были задержаны в окрестностях авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир на западе Англии. На следующий день они были выпущены под залог, хотя изначально их подозревали в нарушении законов о взрывчатых веществах и о терроризме.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд из соображений безопасности.