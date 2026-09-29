Рубио: у ЧП возле используемой США базы Фэрфорд может быть зарубежный след

Рубио связал инцидент возле авиабазы Фэрфорд с зарубежным вмешательством Рубио: у ЧП возле используемой США базы Фэрфорд может быть зарубежный след

Москва29 сен Вести.В инциденте на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, которую используют американские военные, присутствует "иностранный след", заявил госсекретарь США Марко Рубио.

То, что могло произойти в Великобритании на выходных, — это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства ... Я хочу поблагодарить Британию за сотрудничество и помощь в этом вопросе. В ближайшие дни появится гораздо больше новостей на эту тему заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News

27 сентября возле базы Фэрфорд были задержаны пять человек по подозрению в преступлениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Впоследствии выяснилось, что все задержанные — подданные Великобритании, их выпустили под залог.

Президент США Дональд Трамп, комментируя происшествие, сообщил, что Вашингтон проводил расследование в отношении людей, задержанных вблизи Фэрфорда. По его словам, американские и британские власти тесно взаимодействовали в рамках этого дела.

По информации телеканала Sky News, на базе дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи.

Объект считается "предпочтительным передовым аэродромом для размещения бомбардировщиков в Европе" Командования глобальных ударов ВВС США. Вылетавшие с Фэрфорд в рамках проводимых США зарубежных операций летчики наносили удары по Югославии (1999) и Ираку (2003).

В марте 2026 года британские власти дали США разрешение использовать базу для операции против Ирана. По заверениям Лондона, находящиеся на Фэрфорд американские самолеты могут применяться исключительно в оборонительных целях.