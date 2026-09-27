Трамп сообщил о длительном наблюдении за задержанными в Британии

Трамп заявил, что США вели расследование по делу задержанных у базы Фэрфорд Трамп сообщил о длительном наблюдении за задержанными в Британии

Москва27 сен Вести.США проводили расследование в отношении людей, задержанных вблизи британской авиабазы Фэрфорд, которую используют Военно-воздушные силы США. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, американские и британские власти тесно взаимодействовали в рамках расследования. Он отметил, что за задержанными наблюдали в течение длительного времени.

Мы вели расследование [в отношении задержанных]. Они намеревались нанести серьезный ущерб… и сотрудничество с британцами сложилось просто отлично сказал Трамп

Американский лидер добавил, что не знает, какую именно британскую службу представляли участвовавшие в операции сотрудники, предположив, что это мог быть Скотленд-Ярд.

Ранее в окрестностях авиабазы Фэрфорд был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Несколько человек были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах.