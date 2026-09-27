Москва27 сенВести.В окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США, объявлен режим чрезвычайной ситуации. По сообщению полиции графства Глостершир, где расположена база, несколько человек были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. На месте работают саперы.
Жителей некоторых домов находящейся неподалеку деревни Уэлфорд эвакуировали.
Специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят обследование нескольких транспортных средств. Местных жителей эвакуируют в расположенный неподалеку спортивно-развлекательный центрзаявили в полиции
По информации телеканала Sky News, база Фэрфорд использовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану.
По данным сайта подразделения, на базе дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи.
База считается "предпочтительным передовым аэродромом для размещения бомбардировщиков в Европе" Командования глобальных ударов ВВС США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал с премьерами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном соглашение о размещении войск США на территории острова.