Москва27 сенВести.В окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США, объявлен режим чрезвычайной ситуации. По сообщению полиции графства Глостершир, где расположена база, несколько человек были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. На месте работают саперы.

Жителей некоторых домов находящейся неподалеку деревни Уэлфорд эвакуировали.

Специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят обследование нескольких транспортных средств. Местных жителей эвакуируют в расположенный неподалеку спортивно-развлекательный центр

заявили в полиции

По информации телеканала Sky News, база Фэрфорд использовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану.

По данным сайта подразделения, на базе дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи.

База считается "предпочтительным передовым аэродромом для размещения бомбардировщиков в Европе" Командования глобальных ударов ВВС США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал с премьерами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном соглашение о размещении войск США на территории острова.