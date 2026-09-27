Режим ЧС введен в районе используемой США британской авиабазы Фэрфорд В районе британской авиабазы Фэрфорд, используемой США, введен режим ЧС

Москва27 сен Вести.В окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США, объявлен режим чрезвычайной ситуации. По сообщению полиции графства Глостершир, где расположена база, несколько человек были задержаны по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. На месте работают саперы.

Жителей некоторых домов находящейся неподалеку деревни Уэлфорд эвакуировали.

Специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят обследование нескольких транспортных средств. Местных жителей эвакуируют в расположенный неподалеку спортивно-развлекательный центр заявили в полиции

По информации телеканала Sky News, база Фэрфорд использовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану.

По данным сайта подразделения, на базе дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи.

База считается "предпочтительным передовым аэродромом для размещения бомбардировщиков в Европе" Командования глобальных ударов ВВС США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал с премьерами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном соглашение о размещении войск США на территории острова.