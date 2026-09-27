В Британии проверяют возможный "иранский след" у авиабазы Фэрфорд Sky News: Британия выясняет, связан ли Иран с инцидентом у авиабазы Фэрфорд

Москва27 сен Вести.Подразделение британской полиции по борьбе с терроризмом проверяет возможную связь Ирана с предполагаемым терактом в районе авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

О возможном "иранском следе" также говорят источники The Times. При этом, по данным телеканала BBC, пока неизвестно, кто стоит за произошедшим. По мнению журналистов, Иран могут подозревать потому, что авиабазой пользуются боевые самолеты США – с марта там размещаются бомбардировщики, которые наносят удары по Исламской Республике.

The Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, пишет, что одна из версий предполагает непосредственное участие иранских агентов в подготовке предполагаемого теракта. Издание также отмечает, что у британских силовиков не было предварительной информации о готовящейся атаке.

Фэрфорд сейчас является европейским пунктом передового базирования американских бомбардировщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты проводили расследование в отношении людей, задержанных вблизи Фэрфорда. По его словам, американские и британские власти тесно взаимодействовали в рамках этого дела.