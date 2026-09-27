В Британии у авиабазы Фэрфорд задержали подозреваемых в подготовке теракта

В Британии рядом с авиабазой задержали подозреваемых в подготовке теракта В Британии у авиабазы Фэрфорд задержали подозреваемых в подготовке теракта

Москва27 сен Вести.В Великобритании рядом с авиабазой Фэрфод, используемой ВВС США, были задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта, сообщила контртеррористическая полиция королевства.

Задержание прошло ночью 27 сентября после того, как полиция получила сигнал о трех подозрительных автомобилях в районе авиабазы.

Сотрудники вооруженной полиции прибыли на место, и в районе Уэлфорда были арестованы пять мужчин по подозрению в совершении правонарушений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах. Впоследствии они были повторно арестованы по подозрению в подготовке террористического акта в нарушение статьи 5 Закона о терроризме говорится в сообщении

Ранее в районе базы Фэрфорд был введен режим чрезвычайной ситуации, после чего на место инцидента выехали саперы, а жителей близлежащей деревни Уэлфорд эвакуировали.

По информации Sky News, авиабаза использовалась Соединенными Штатами для нанесения воздушных ударов по Ирану.