Москва27 сенВести.В Великобритании рядом с авиабазой Фэрфод, используемой ВВС США, были задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта, сообщила контртеррористическая полиция королевства.
Задержание прошло ночью 27 сентября после того, как полиция получила сигнал о трех подозрительных автомобилях в районе авиабазы.
Сотрудники вооруженной полиции прибыли на место, и в районе Уэлфорда были арестованы пять мужчин по подозрению в совершении правонарушений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах. Впоследствии они были повторно арестованы по подозрению в подготовке террористического акта в нарушение статьи 5 Закона о терроризмеговорится в сообщении
Ранее в районе базы Фэрфорд был введен режим чрезвычайной ситуации, после чего на место инцидента выехали саперы, а жителей близлежащей деревни Уэлфорд эвакуировали.
По информации Sky News, авиабаза использовалась Соединенными Штатами для нанесения воздушных ударов по Ирану.