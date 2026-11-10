США перебросили свои самолеты из Британии на фоне угроз от Ирана WSJ: США эвакуировали самолеты с британских баз из-за угрозы от Ирана

Москва10 ноя Вести.Соединенные Штаты эвакуировали военные самолеты с базы Королевских ВВС в Англии из-за угрозы со стороны Ирана, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно полетным данным и информации одного из американских официальных лиц, утром 9 ноября два американских самолета-заправщика перенаправили с базы Милденхолл в графстве Суффолк в Германию. Позже в тот же день в Германию и другие места дислокации перевели еще несколько заправщиков.

По данным газеты, США повысили уровень безопасности на базах ВВС Великобритании Милденхолл и Лейкенхит до FPCON Charlie, который вводится, когда разведданные указывают на вероятность теракта.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о готовности США в любое время нанести удары по Ирану, если появится такая необходимость. Газета The Financial Times писала, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит Трампу и просит возобновить удары по Ирану.

Посол России в Иране Алексей Дедов заявлял, что Тегеран готов ответить на возможную атаку США и Израиля более мощным ударом, чем прежде.