Хегсет: США ударят по Ирану, если увидят активность на ядерных объектах

Пентагон назвал условие для возобновления ударов по Ирану Хегсет: США ударят по Ирану, если увидят активность на ядерных объектах

Москва10 ноя Вести.США возобновят боевые действия против Ирана в случае получения сведений о продолжении деятельности на иранских ядерных объектах, заявил глава Пентагона Пит Хегсет представителям СМИ.

При этом Хегсет не уточнил, какие именно действия Тегерана станут поводом для новых ударов.

Мы в состоянии осуществлять надзор и следить за этими ядерными объектами. Если мы увидим противоправные действия, требующие принятия мер, мы их примем отметил Хегсет

Президент США Дональд Трамп заявил, что США в любое время могут нанести удары по Ирану.

Между тем издание The Wall Street Journal передало, что США вывели военные самолеты с базы Королевских ВВС в Англии из-за угрозы со стороны Тегерана.

Два американских самолета-заправщика отправлены 9 ноября с базы Милденхолл в графстве Суффолк в Германию. Позднее в Германию и другие страны перевели еще несколько заправщиков.