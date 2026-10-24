CNN: дипломаты США испытали "хаотичное дежавю" от эвакуации на Ближнем Востоке США в хаотичном порядке эвакуируют дипломатов на Ближнем Востоке

Москва24 окт Вести.Власти США в срочном порядке проводят эвакуацию своих дипломатов и членов их семей из представительств различных стран на Ближнем Востоке. Причиной стало предупреждение от Госдепартамента об угрозе со стороны Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN.

Многие дипломаты только недавно вернулись на места работы после эвакуации, которая происходила в феврале 2026 года во время начала бомбардировок иранской территории силами ВВС США.

Эвакуация описывается как досадное и хаотичное дежавю, поскольку многие из уезжающих совсем недавно вернулись на свои посты после того, как покидали страны в разгар войны с Ираном сообщает CNN

Ранее Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от связей с США в случае возобновления в регионе боевых действий. Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь допустил, что Вашингтон может пойти на новую военную операцию против Тегерана.