Американские дипломаты стали возвращаться в посольства США на Ближнем Востоке Госдеп начал возвращать американских дипломатов в страны Ближнего Востока

Москва29 авг Вести.Американские дипломаты, которые покинули страны Ближнего Востока после начала военной операции США против Ирана, начинают возвращаться в посольства США в регионе, сообщило Associated Press (AP).

По данным агентства, Государственный департамент на этой неделе начал ослаблять некоторые ограничения, касающиеся присутствия своих сотрудников на Ближнем Востоке.

Однако большинство американских дипломатических миссий в регионе пока не планируют полностью восстанавливать штатную численность сотрудников, отмечается в статье.

Подобные меры могут быть не связаны с изменениями в подходе Вашингтона к конфликту с Тегераном и объясняются кадровой политикой Госдепартамента, подчеркнуло Associated Press.

Американское внешнеполитическое ведомство ограничивает время, которое дипломаты могут проводить вдали от своих командировок, уточняется в публикации.

29 августа Госдепартамент предупредил находящихся на Украине американских граждан о возможных массовых беспорядках в этой стране.