Москва23 маяВести.За время объявленного перемирия в конфликте с США Вооруженные силы Ирана восстановились. Об этом заявил спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф на встрече с находящимся с визитом в Тегеране командующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром, его слова приводит агентство Nour News.
ВС исламской республики восстановились во время перемирия таким образом, что, если война начнется снова, она будет более разрушительной для Америкисказал спикер
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Вооруженные силы Ирана подготовили новые сценарии для ответа на потенциальную атаку Соединенных Штатов.