Москва22 октВести.США в последние дни сокращают свой военный контингент на ближневосточных базах, сообщает телеканал NBC News. Речь идет о базах в Иордании, Кувейте и Катаре.
В последние дни США втайне сокращают численность своих войск на базах по всему Ближнему Востокуотмечает NBC News
Дипломатические представительства США на Ближнем Востоке получили уведомления о том, что им предстоит продолжить работу в условиях сокращения численности персонала.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона "все идет хорошо" с Тегераном. Америке предстоит принять решение о том, каким образом закончить конфликт с Ираном - по-хорошему или по-плохому, пояснил Трамп.