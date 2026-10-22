NBC: США сокращают численность военных на базах на Ближнем Востоке

СМИ: США тайно выводят часть военных с баз на Ближнем Востоке NBC: США сокращают численность военных на базах на Ближнем Востоке

Москва22 окт Вести.США в последние дни сокращают свой военный контингент на ближневосточных базах, сообщает телеканал NBC News. Речь идет о базах в Иордании, Кувейте и Катаре.

В последние дни США втайне сокращают численность своих войск на базах по всему Ближнему Востоку отмечает NBC News

Дипломатические представительства США на Ближнем Востоке получили уведомления о том, что им предстоит продолжить работу в условиях сокращения численности персонала.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона "все идет хорошо" с Тегераном. Америке предстоит принять решение о том, каким образом закончить конфликт с Ираном - по-хорошему или по-плохому, пояснил Трамп.