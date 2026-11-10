Трамп: наметилась динамика, ведущая к завершению конфликта с Ираном Трамп: США отмечают динамику, ведущую к завершению конфликта с Ираном

Москва10 ноя Вести.Администрация США отмечает положительную динамику в вопросе урегулирования конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Мы наблюдаем положительную динамику, ведущую к завершению этого конфликта, и обеспечим постоянную защиту интересов Америки. В случае изменений в обстановке на Ближнем Востоке США находятся в состоянии полной повышенной готовности и готовы к действиям. Однако сейчас это [изменения] представляется весьма маловероятным. Израиль и весь Ближний Восток находятся под защитой от иранской опасности и угроз отметил Трамп

Глава Белого дома провел переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, стороны обсудили обстановку вокруг Ирана.

По словам Трампа, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы сохранить статус-кво с учетом американской блокады Ирана.

Между тем Иран готов ответить на возможную атаку США и Израиля более мощным ударом, чем во время предыдущих военных столкновений, заявил посол России в Иране Алексей Дедов.