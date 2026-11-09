Москва9 ноя Вести.Иран готов ответить на возможную атаку США и Израиля более мощным ударом, чем во время предыдущих военных столкновений. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьёвой заявил посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации предсказать сложно, ведь Тегеран неоднократно предупреждал о готовности отразить агрессию.

Угрозы США и Израиля в отношении Ирана мы слышим постоянно и понимаем, что это не пустые угрозы. В частности, имело место уже две войны – эта двенадцатидневная и в июне прошлого года сорокадневная, и примерно две недели был довольно интенсивный обмен ударами между Ираном и США в районе Ормузского пролива, южной территорией Ирана. Но он имел преимущественно локальный характер. Что будет дальше сказать очень сложно. Все зависит от развития ситуации, но тот обмен ударами, который был в июле, почти двухнедельный, он начинался примерно с того же. Что касается подготовки Ирана, иранские лидеры и военное руководство, и гражданское, они неоднократно заверяли, что Иран полностью готов к отражению агрессии, Иран нанесет в случае чего ответный удар, который по своей силе превзойдет те ответные удары, которые Иран наносил в ходе двенадцатидневных сорокадневных войн. Так что, я думаю для этих слов у иранской стороны есть все основания пояснил Дедов

Как отметил посол, на случай перехода конфликта в горячую фазу стороны предусмотрели специальные планы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к новой войне с Ираном.