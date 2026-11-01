Москва1 ноя Вести.Иран сейчас ведет подготовку к возобновлению боевых действий, и не исключено, что целями его атак могут стать объекты в Европе. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Учитывая, что в последнее время руководство Ирана говорит в адрес европейских стран достаточно агрессивно, вероятно, в Европе могут быть их цели. И они говорят прямо: если европейская инфраструктура будет использована для нанесения удара по Ирану, то они ударят по Европе. Учитывая ментальность находящихся у власти лиц, то они могут такое решение принять. Есть ли у них такие средства? Да, есть подчеркнул Багдасаров

Эксперт отметил, что у Ирана есть ракеты "Саджил" и "Хорремшехр-4", которые благодаря своим техническим характеристикам могут поражать объекты даже на территории Европы. Кроме того, добавил Багдасаров, у иранской стороны имеется беспилотник "Шахед 136", который может также использоваться для ударов по целям.

В субботу верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи приказал вооруженным силам быть готовыми к любому нападению, а позже военные объявили о мерах по повышению своей боеготовности. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп еще не принял решение о нанесении новых ударов по Ирану, сообщает Reuters.