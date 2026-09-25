Санкции США против авиакомпаний Ирана приведут к войне на уничтожение в регионе Багдасаров: ответ Ирана на санкции США способен развязать войну на уничтожение

Москва25 сен Вести.Ввод США блокирующих санкций, направленных на полное прекращение международных полетов иранских авиакомпаний, способен повлечь за собой войну на уничтожение государств ближневосточного региона. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По словам Багдасарова, ситуация в регионе накаляется. Временное затишье грозит перерасти в постоянную военную активность. Он отметил, что в Иране решения принимают 3 человека: командующий КСИР Ахмад Вахиди, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризайи и бывший начальник КСИР Хосейн Таеб. И эти люди способны ответить на действия США войной на уничтожение стран Персидского залива.

Председатель секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Ирана Мохсен Ризайи, заявил на то, что министр финансов Соединенных Штатов (Скотт Бессент - прим. ред.) заявил о том, что все страны должны закрыть свои аэропорты, все, что обслуживание для иранских авиакомпаний. Если это произойдет, он сказал, тогда мы сделаем так, что ни одна страна, у наших соседей не будет возможности использовать авиацию. Нетрудно перевести на русский язык, во что это обойдется. И мы видим, что сегодня уже некоторые страны Персидского залива, одна среднеазиатская страна — Таджикистан и одна Восточная, извините, страна Южного Кавказа сказали, что иранские самолеты не принимает. Будем ждать как говорится, развития ситуации в этом плане. Поэтому, если эти слова перерастут в дело…, тогда это новая совсем война на уничтожение соседних стран будет прокомментировал востоковед

Также Багдасаров отметил, в США не всегда понимают последствия принимаемых ими решений.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в пресс-конференции назвал пять жизненно важных для Ирана зарубежных каналов финансирования против которых будут направленны санкции. В их список входят: цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство.