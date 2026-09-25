Москва25 сенВести.Ввод США блокирующих санкций, направленных на полное прекращение международных полетов иранских авиакомпаний, способен повлечь за собой войну на уничтожение государств ближневосточного региона. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По словам Багдасарова, ситуация в регионе накаляется. Временное затишье грозит перерасти в постоянную военную активность. Он отметил, что в Иране решения принимают 3 человека: командующий КСИР Ахмад Вахиди, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризайи и бывший начальник КСИР Хосейн Таеб. И эти люди способны ответить на действия США войной на уничтожение стран Персидского залива.
Председатель секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Ирана Мохсен Ризайи, заявил на то, что министр финансов Соединенных Штатов (Скотт Бессент - прим. ред.) заявил о том, что все страны должны закрыть свои аэропорты, все, что обслуживание для иранских авиакомпаний. Если это произойдет, он сказал, тогда мы сделаем так, что ни одна страна, у наших соседей не будет возможности использовать авиацию. Нетрудно перевести на русский язык, во что это обойдется. И мы видим, что сегодня уже некоторые страны Персидского залива, одна среднеазиатская страна — Таджикистан и одна Восточная, извините, страна Южного Кавказа сказали, что иранские самолеты не принимает. Будем ждать как говорится, развития ситуации в этом плане. Поэтому, если эти слова перерастут в дело…, тогда это новая совсем война на уничтожение соседних стран будетпрокомментировал востоковед
Также Багдасаров отметил, в США не всегда понимают последствия принимаемых ими решений.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в пресс-конференции назвал пять жизненно важных для Ирана зарубежных каналов финансирования против которых будут направленны санкции. В их список входят: цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство.