Иран пригрозил ударами по Европе в случае эскалации с США FT: Иран рассматривает возможность атак на американские объекты в Европе

Москва19 авг Вести.Иран изучает возможность нанесения ударов по военным объектам Соединенных Штатов в Европе в случае дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к иранским властям.

По данным издания, в Тегеране рассматриваются цели в Юго-Восточной Европе, в частности авиабаза Безмер в Болгарии, которую американцы используют для дозаправки самолетов. В числе потенциальных мишеней также называется британская авиабаза на Кипре. Кроме того, Иран оценивает возможность ударов по подводным оптоволоконным кабелям в Ормузском проливе.

Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удар по Европе заявил один из собеседников FT

Издание также напоминает, что Тегеран уже предпринимал попытки атак по удалённым целям: в феврале США сообщали о запуске ракет в сторону базы Диего-Гарсия в Индийском океане, а в марте Турция перехватывала иранские баллистические ракеты. По мнению экспертов, Ирану может быть выгоднее действовать через союзные группировки в Ираке, Ливане и Йемене.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal, последние два месяца Иран активно готовится к возможному расширению боевых действий: усиливается контроль Корпуса стражей исламской революции над регулярной армией, расширяются контрразведывательные операции, наращивается производство ракет и беспилотников. Советник главного иранского переговорщика Мехди Мохаммади заявил, что Иран "готов к большой конфронтации".

Ранее в НАТО заявили о готовности защищать базы США в Европе от ударов Ирана.